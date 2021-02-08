В Тюмени пройдут общественные обсуждения по изменениям в генплане города

В Тюмени стартуют общественные обсуждения проекта решения Тюменской городской думы по внесению изменений в генеральный план города Тюмень. Общественные обсуждения проводятся в соответствии с распоряжением главы города Тюмени от 28 января 2021.

Участниками общественных обсуждений проекта могут стать:

— граждане, постоянно проживающие на территории города Тюмени;

— правообладатели находящихся в границах территории города земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства

— правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Проведение экспозиции проекта и консультирование посетителей будет осуществляться с 8 февраля 2021 до 17 февраля 2021 года на территории департамента земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, в рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг – с 15.00 до 19.00, пятница – с 15.00 до 18.00.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подать

— через официальный сайт администрации города;

— в письменной форме в адрес департамента земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101, в рабочие дни: понедельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00;

— написать в книге учета посетителей экспозиции проекта решения.

Консультирование посетителей в ходе проведения экспозиции проекта решения также осуществляется по телефонам: 51-00-80, 51-00-81, 51-00-78.

Ознакомиться с проектом можно здесь.