Губернатор вручил тюменцам госнаграды

18:28 28 декабря 2020
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Госнаграды и почетные звания получили 23 работника тюменских предприятий и организаций. Почетных грамот и благодарностей президента России удостоены 17 человек

Награды вручил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Сегодня мы чествуем наших земляков, которые верно служат своей стране и Тюменской области. Ежедневным трудом вы способствуете развитию промышленности, строительного и агропромышленного комплекса, науки и культуры, здравоохранения и образования", - обратился к награжденным глава региона.

В числе награжденных есть и врачи, находящихся на передовой борьбы с пандемией, сообщает ОперШтаб.

Теги: Александр Моор , губернатор
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