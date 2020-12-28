Губернатор вручил тюменцам госнаграды

Госнаграды и почетные звания получили 23 работника тюменских предприятий и организаций. Почетных грамот и благодарностей президента России удостоены 17 человек

Награды вручил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Сегодня мы чествуем наших земляков, которые верно служат своей стране и Тюменской области. Ежедневным трудом вы способствуете развитию промышленности, строительного и агропромышленного комплекса, науки и культуры, здравоохранения и образования", - обратился к награжденным глава региона.

В числе награжденных есть и врачи, находящихся на передовой борьбы с пандемией, сообщает ОперШтаб.