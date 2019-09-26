Дума Тюмени впервые соберется после летних каникул

Десятое заседание Тюменской городской Думы VII созыва состоится 26 сентября.

Депутатам предстоит рассмотреть 14 вопросов. В числе главных - вопрос о наказах жителей города и отчет об исполнении бюджета Тюмени за первое полугодие 2019 года.

Напомним, принятию перечня наказов предшествовало утверждение на июньском заседании Думы нового Положения о наказах жителей, регламентирующего работу народных избранников с населением. Сейчас в перечне 481 пункт – это мероприятия, реализация которых потребует финансирования из местного бюджета: капитальный ремонт жилых домов и учреждений образования, благоустройство дворов и территорий общего пользования, переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, озеленение, организация работы общественного транспорта и другие.

Директор департамента финансов и налоговой политики администрации Тюмени Андрей Пилипчук проинформирует народных избранников о том, из каких источников и в каком объеме пополнилась городская казна, куда расходовались бюджетные средства.

Народным избранникам также предстоит внести изменения в решение Тюменской городской Думы от 29.11.2018 № 38 "О бюджете города Тюмени на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Это связано с тем, что администрация города предлагает расширить число получателей социальных выплат на ремонт жилья и оборудование жилых помещений системами тепло-, водо- и газоснабжения бывших несовершеннолетних узников фашизма, а также возмещать индивидуальным предпринимателям затраты на оказание услуг дополнительного образования детей.

Подробнее с повесткой заседания городской думы можно ознакомиться на официальном сайте.