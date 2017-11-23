Владимир Якушев: Мы выбрали курс на новую индустриализацию областной экономики

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев 23 ноября обратился к депутатам Тюменской областной думы, руководителям всех уровней с очередным ежегодным посланием "О положении дел в области и перспективах ее развития".

Обращаясь к аудитории, глава региона отметил, что 2017 год принес Тюменской области новые испытания, но регион их достойно выдержал: "Главный результат года в том, что региональная мобилизация стала свершившимся фактом. Тюмень сосредоточилась, перегруппировала силы и вышла на новую траекторию устойчивого развития".

По большинству ключевых показателей социально-экономического развития есть позитивная динамика, темпы роста по-прежнему превышают среднероссийские, отмечается в Послании.

Промышленность

Продолжают возникать новые и расширяться действующие промышленные производства: "Трубный завод Сибгазаппарат", "Мостострой 11", "Бейкер Хьюз", "Завод БКУ", "Завод Тюменьремдормаш", третья очередь Антипинского НПЗ, "СКМ-100" "Фармасинтез-Тюмень" и другие. Развивается нефтедобыча – три месторождения введены в эксплуатацию только в этом году. И это далеко не предел: компании "Роснефть" и "Сургутнефтегаз" открывают все новые и новые запасы. Бодро набирают обороты индустриальные парки Боровский, Богандинский и ДСК-500:

"Сеть этих очагов "новой индустриализации" мы обязательно будем расширять и дальше".

АПК

Губернатор отметил поступательное движение агропрома. Оно достигается благодаря соединению усилий самих аграриев, специалистов регионального правительства и муниципалитетов. Запущена вторая очередь тепличного комплекса "Тюмень Агро" в Нариманово, закончен первый этап реконструкции и модернизации Пышминской птицефабрики, работает комплекс по выращиванию индейки компании "Абсолют Агро" в Юргинском, первая очередь молочно-товарного комплекса группы компаний "Дамате" в Голышмановском районе. Заканчивается строительство завода Аминсиба в Ишиме. На подходе запуск Ишимского агро-индустриального парка. Достойным примером реального импортозамещения можно считать свинокомплекс "Сибирской Аграрной группы" в Нижнетавдинском районе, который будет обеспечивать элитным племенным поголовьем всю страну:

"Это уже не сельское хозяйство в традиционном понимании, а полноценная индустриальная отрасль областной экономики с высоким инвестиционным потенциалом".

Строительство

За восемь месяцев этого года строительная отрасль выросла на 10 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Это не 26 %, которые были в 2013 году, но и не 12 % спад 2015 года. Введено множество объектов гражданского и производственного назначения. Близится к завершению строительство набережной Туры, заканчивается сложное благоустройство площади 400-летия Тюмени. Несмотря ни на что продолжается строительство тюменской кольцевой автодороги – осталось пройти семь километров, и в следующем году кольцо наконец замкнется. За текущий и будущий годы еще четыре поселения соединятся с транспортной инфраструктурой области дорогами с твердым покрытием.

ЖКХ

Есть прорывы в традиционно проблемной сфере ЖКХ. Связаны они с таким механизмом государственно-частного партнерства, как концессия: высокая компетенция частного партнера и внебюджетные инвестиции в соединении дают положительный эффект. Восемь таких соглашений позволили запустить реконструкцию Сумкинского и Соколовского водозаборов, очистных сооружений в Тобольске, начать модернизацию объектов теплоснабжения и водоотведения в Заводоуковске, Ишиме, Ялуторовске, Уватском районе. Совокупный объем инвестиций по этим проектам - почти два миллиарда рублей. Следующий шаг - концессионное соглашение по объектам централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Тюмени с объемом финансирования почти в 20 миллиардов.

Газификация

На стадии завершения - четырехлетняя программа газификации области. За три предыдущих года в регионе построено 638 км газораспределительных сетей. В 2017 году средства из областного бюджета выделялись только на социальную поддержку нуждающихся в газе граждан. Само строительство шло полностью за счет внебюджетных инвестиций. Планируемый результат этого года – еще 335 км сетей, то есть более половины от всего ранее созданного объема. Это не просто успех – это прорыв. Закономерно, что "тюменская модель" признана лучшей практикой региональной газификации в Российской Федерации, считает глава региона.

Медицина

В Тюменской области продолжается информатизация здравоохранения, активно развивается медицинский кластер.

"Тюмень становится медицинским центром национального значения. Мы эту задачу поставили перед собой давно", - отметил губернатор.

В текущем году введены в эксплуатацию филиал поликлиники в Малом Тараскуле, корпус тюменской городской поликлиники №17, отремонтированы городская поликлиника в Ишиме, врачебная амбулатория в Демьянке Уватского района, появились новые ФАПы в Тобольском районе. Среди уникальных проектов - строительство многопрофильного центра по оказанию полного спектра акушерской и педиатрической медицинской помощи, реализуемый группой компаний "Мать и дитя" при поддержке правительства области. В Областной больнице №1 в этом году проведена трансплантация почки - у пациентов с неизлечимыми заболеваниями появился реальный шанс на улучшение качества жизни. В планах - создание онкоцентра, соответствующего мировым стандартам, где будут использоваться лучшие практики. Современные технологии уже применяются в больнице "Нефтяник" и Медгороде, что повышает привлекательность региона для пациентов как ближнего, так и дальнего зарубежья.

Образование и подготовка кадров

Тюменское образование демонстрирует хорошие результаты. За год в полтора раза выросло количество выпускников, получивших сто баллов по итогам ЕГЭ, школьники и учителя занимают высокие призовые места на конкурсах всероссийского и международного уровня.

В разработанном Высшей школой экономики "Индексе инновационной образовательной экосистемы регионов России" регион на втором месте, сразу после Москвы.

Успехи наблюдаются и в вузах: "Поистине революционные события происходят в рамках реализации проекта "5–100" в ТюмГУ. Я обращался к этой теме в своем послании 2015 года, но действительность, похоже, превзошла все наши ожидания. Тюменский индустриальный университет преодолел полосу неурядиц и кадровой чехарды – под новым руководством он превращается в настоящий опорный вуз, в котором так нуждается наш индустриальный регион. То же можно сказать и об аграрном университете", - отметил Якушев.

Невыгодно отличается на этом фоне медицинская академия, где, по словам губернатора, дела идут не совсем должным образом. "Не хватает эффективной отдачи от ее взаимодействия с практической медициной, без которого настоящего врача не выучишь и не выпустишь, да и к больным не подпустишь. Надеюсь, меня услышат – это надо исправлять, и немедленно", - подчеркнул он.

Активно включаются в подготовку специалистов крупные бизнес-партнеры региона - СИБУР", "Роснефть", "НОВАТЭК" и другие. Они приносят в образование свой корпоративный опыт, внедряют новые форматы и технологии работы. Открыто 17 профильных корпоративных классов, непосредственно на производственных площадках идут занятия. В сентябре 13 из 18 профессиональных образовательных организаций начали подготовку по 21 специальности из федерального перечня наиболее востребованных и перспективных профессий ТОП-50, а также отвечающему местным нуждам перечню ТОП-Регион. По результатам федерального конкурса в Тюмени создан Межрегиональный центр компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг.

Взаимодействие власти и общества

Среди важных достижений Владимир Якушев отметил активность социально ориентированного бизнеса. "Я много лет говорил о том, что одними усилиями власти нельзя принципиально изменить жизнь к лучшему, что необходимо сотрудничество, соработничество власти и общества. И дело наконец пошло. Многие организации "третьего сектора" стали по-настоящему социально ориентированными. Область вошла в ТОП-10 регионов по количеству социально ориентированных некоммерческих организаций – победителей первого в 2017 году грантового конкурса Президента Российской Федерации. Тюмень стала пилотной площадкой апробации проекта Федерального закона "О социальном заказе". Поддерживаю и одобряю инициативу нашего "Инвестиционного агентства", открывшего Школу социального предпринимательства, причем сразу на пяти территориях области. Там начинающие и действующие предприниматели, представители социально ориентированных НКО обучатся технологиям запуска, продвижения и развития бизнес-проектов в социальной сфере – и не просто так, а с быстрым выходом на реализацию собственных замыслов".

Инвестиции

Инвестиционная привлекательность региона растет год от года. Сегодня в областном реестре около 500 позиций инвестиционных проектов суммарным объемом в 1,6 триллиона рублей, и это серьезные цифры. Как и шестое место по текущему году в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Благодаря реализации проектов, в текущем году в области создано более трех тысяч рабочих мест.

"Мы выбрали курс на новую индустриализацию областной экономики. 21 новый значимый инвестиционный проект будет завершен в нынешнем году – тут есть чем гордиться. Причем тем самым улучшаются как валовые показатели экономического развития области, так и его качественные, структурные характеристики. Не только гиганты, но и небольшие предприятия; не только город Тюмень, но и другие муниципальные образования; не только собственно промышленность, но и аграрный сектор; не только наш внутренний рынок, но и рынки соседних регионов, и рынок федеральный, и мировой. Мы осознанно и целеустремленно осуществляем интенсивную экспансию по всем этим векторам", - подчеркнул губернатор.

О проблемах и вызовах

Помимо успехов, в своем послании глава региона обозначил и проблемные вопросы, в частности некомпетентность и неэффективный менеджмент некоторых предприятий, а также ключевые вызовы, ответы на которые необходимо дать в течение года. Среди них: подготовка региона к объявленному сокращению объемов софинансирования федеральным центром федеральных программ до 22 %, улучшение межведомственного взаимодействия, активизация инвестиционной деятельности ряда муниципалитетов. В числе вызовов и решение проблемы продвижения, расширения рынков сбыта региональной продукции и соответственно развитие логистической отрасли.

Отдельно губернатор выделил экологическую тему, а именно повышение культуры и ответственности граждан за сохранение окружающей среды, особенно в части создания несанкционированных свалок, а также проявление конструктивной общественной инициативы и истинной гражданственности, которая заключается не только в критике, но и в независимом проективном мышлении, направленном к общему благу.

"Исторический стержень тюменского характера - устремленность к вольной, гармоничной, осмысленной жизни – сделал и наших предков, и нас верными, горячими патриотами сибирских просторов и всей большой России, защитниками и радетелями родной земли – и в делах ратных, и в делах мирных, созидательных. Уверен, таким этот стержень остается и сегодня, когда нам тоже предстоит принять новые и, как всегда, непростые решения. Решения, рассчитанные, прежде всего, на собственные силы, на собственный потенциал развития, на собственную энергию роста. Мы продолжаем наш путь в будущее. Он никогда не был легким – ведь мы не шли по пути наименьшего сопротивления. Не будет он легким и впредь. Но он будет путем раскрытия всего колоссального потенциала Тюменской земли и, главное, хозяев этой земли – нас, тюменцев", - резюмировал губернатор.

С полным текстом послания можно ознакомиться на портале правительства Тюменской области.