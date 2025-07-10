Семейный спектакль "Нити памяти" предлагает посмотреть "Мимикрия"

Тюменский театр "Мимикрия" представил семейный спектакль "Нити памяти", постановка Полины Захаровой и Марины Дадыченко рассказывает о связи поколений и семейных ценностях через историю тюменского ковра – одного из уникальных сибирских народных промыслов.

"Нити памяти" – приуроченный к Дню семьи, любви и верности спектакль-мозаика, в котором переплетаются документалистика и элементы мюзикла.

Спектакль, победивший в конкурсе на получение гранта губернатора Тюменской области в 2024 году, создан при содействии молодежного театрального центра "Космос" и Тюменского агентства развития креативных индустрий.