Как сохранить красоту рук, работая на садовом участке

Опытный подолог и мастер ногтевого сервиса, Инесса Султангазина дала рекомендациями по выполнению "дачного маникюра".

Оптимальная длина ногтей играет ключевую роль. Длинные ногти не только неудобны при работе в саду, но и подвержены частым повреждениям. Грязь и земля неизбежно скапливаются под ними, что может привести к серьезному заболеванию – псевдомонии (синегнойной палочке). Это заболевание проявляется изменением цвета ногтевой пластины и воспалением пальцев. Идеальным решением станет средняя или короткая длина ногтей.

Правильная форма также важна для дачных работ. Квадратные ногти с острыми углами уязвимы к повреждениям и часто темнеют, кроме того, велика вероятность ранних отслоек геля. Оптимальным выбором будет овальная форма или скво-овал – промежуточная форма между квадратом и овалом без острых углов. Миндалевидные ногти и стилеты категорически не подходят для дачной работы.

Выбор цвета покрытия имеет свои особенности. Прозрачные и нюдовые оттенки не рекомендуются, так как любые загрязнения будут заметны. Лучше выбирать плотные, насыщенные цвета. Самыми удачными будут бордовый, помадный лиловый или пыльно-розовый, красный, фиотеловый и сиреневый, фукси, темно-янтарный. Изумрудный, синий, черный и цвет асфальта, безусловно, выигрышные. Плотный гель с блестками тоже может быть отличной альтернативой.



Слой покрытия на ногтях не должен быть массивным, ногти должны выглядеть достаточно тонкими и не слишком "пухленькими" во избежание расслоения, в пустоты которого могут попадать бактерии-псевдомоны.

Уход за руками на даче требует особого внимания:

Ежедневная очистка ногтей и кожи рук теплой водой с мылом и щеткой;

Использование апельсиновой палочки вместо металлических инструментов;

Применение масла для кутикулы, особенно экстракта монарды, обладающего заживляющим эффектом;

Ношение перчаток во время работы;

Использование холодного парафина в качестве ночного ухода, - сообщает Тюменская область сегодня.