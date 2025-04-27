Как сохранить красоту рук, работая на садовом участке

Опытный подолог и мастер ногтевого сервиса, Инесса Султангазина дала рекомендациями по выполнению "дачного маникюра".
Оптимальная длина ногтей играет ключевую роль. Длинные ногти не только неудобны при работе в саду, но и подвержены частым повреждениям. Грязь и земля неизбежно скапливаются под ними, что может привести к серьезному заболеванию – псевдомонии (синегнойной палочке). Это заболевание проявляется изменением цвета ногтевой пластины и воспалением пальцев. Идеальным решением станет средняя или короткая длина ногтей.
Правильная форма также важна для дачных работ. Квадратные ногти с острыми углами уязвимы к повреждениям и часто темнеют, кроме того, велика вероятность ранних отслоек геля. Оптимальным выбором будет овальная форма или скво-овал – промежуточная форма между квадратом и овалом без острых углов. Миндалевидные ногти и стилеты категорически не подходят для дачной работы.
Выбор цвета покрытия имеет свои особенности. Прозрачные и нюдовые оттенки не рекомендуются, так как любые загрязнения будут заметны. Лучше выбирать плотные, насыщенные цвета. Самыми удачными будут бордовый, помадный лиловый или пыльно-розовый, красный, фиотеловый и сиреневый, фукси, темно-янтарный. Изумрудный, синий, черный и цвет асфальта, безусловно, выигрышные. Плотный гель с блестками тоже может быть отличной альтернативой.
Слой покрытия на ногтях не должен быть массивным, ногти должны выглядеть достаточно тонкими и не слишком "пухленькими" во избежание расслоения, в пустоты которого могут попадать бактерии-псевдомоны.
Уход за руками на даче требует особого внимания:
Ежедневная очистка ногтей и кожи рук теплой водой с мылом и щеткой;
Использование апельсиновой палочки вместо металлических инструментов;
Применение масла для кутикулы, особенно экстракта монарды, обладающего заживляющим эффектом;
Ношение перчаток во время работы;
Использование холодного парафина в качестве ночного ухода, - сообщает Тюменская область сегодня.
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