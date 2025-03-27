Моор поздравил росгвардейцев с праздником

Фото - Управление Росгвардии по Тюменской области

Сотрудники Росгвардии 27 марта отмечают профессиональный праздник, губернатор Тюменской области Александр Моор в связи с этим поблагодарил их за службу и обеспечение порядка.

Моор сообщил, что за год сотрудники управления обеспечили охрану более 250 праздничных, спортивных и религиозных массовых мероприятий в регионе. На контроле вневедомственной охраны Росгвардии находится более 10 тысяч объектов. С первых дней специальной военной операции бойцы спецподразделений ОМОН "Вепрь" и СОБР "Сова", а также военнослужащие территориального управления выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО. Более 50 военнослужащих и сотрудников Росгвардии удостоены государственных наград за мужество и героизм.

"Желаю росгвардейцам, ветеранам службы крепкого здоровья, успехов в службе и благополучия в семье!" - отметил губернатор.