Тюменские автоинспекторы проведут для школьников уроки дорожной безопасности

Сотрудники Госавтоинспекции проведут в школах уроки дорожной безопасности. Планируется, что образовательные учреждения посетят более 700 автоинспекторов. Для тех школьников, которые ушли на дистанционное обучение, проведут онлайн уроки по Правилам дорожного движения.

"Это очень важно, чтобы каждый ребенок перед каникулами повторил ПДД. Я сам впервые буду проводить онлайн урок, волнуюсь, но уже готовлюсь, чтобы школьникам было интереснее, тем более есть возможность, чтобы аудитория онлайн-встречи была многочисленной", - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Сотрудники Госавтоинспекции понимают риски массового появления школьников на улицах с наступлением плюсовых температур. Родители не всегда могут контролировать свободное время детей, как результат – возможное увеличение ДТП с участием детей. Именно поэтому уже сейчас автоинспекторы на своих маршрутах патрулирования посещают школы и предупреждают детей об опасностях на дороге, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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