Как распознать натуральное молоко, объяснила нутрициолог

Нутрициолог и эксперт в области естественного оздоровления Татьяна Весна считает, что производители иногда добавляют в молочные продукты растительные жиры, загустители и химические консерванты, чтобы снизить себестоимость. Чтобы избежать покупки некачественной продукции, необходимо обратить внимание на несколько ключевых аспектов.

Прежде всего, натуральное молоко должно содержать только молоко. Если в составе указаны сухое молоко, растительные масла, стабилизаторы или консерванты, это является признаком фальсификации. Также стоит отметить, что натуральное молоко имеет слегка кремовый оттенок и однородную структуру. Ультрапастеризованное может быть более жидким, но не должно напоминать воду.

Татьяна Весна рекомендует провести простой домашний тест на фальсификацию — проверку на крахмал. Для этого нужно добавить капельку йода в продукт: если жидкость стала синей, значит, вы столкнулись с подделкой. Кроме того, натуральное молоко при охлаждении может образовывать легкий слой жира на поверхности. Если этого не происходит, возможно, жир заменен растительными компонентами.

Стоит обратить внимание на поведение молока при взбивании: настоящее молоко дает плотную пену, которая держится некоторое время, в то время как фальсифицированный продукт не проявляет такой реакции, - сообщает Мегатюмень.