Дачникам советуют обращать внимание на уровень кислотности почвы

Как проверить уровень кислотности грунта в огороде, рассказывает агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, Иван Григорьев.

Самый надежный из них - обратиться в агрохимическую лабораторию. там специалисты проведут исследования и дадут вам абсолютно точный результат. Но за анализ нужно будет заплатить.

Второй способ - приобрести специальный прибор по экспресс-определению кислотности рН-метр. Такой гаджет позволит вам выяснить величину интересующего вас показателя, правда, с относительной погрешностью.

Третий способ - приобрести лакмусовую бумагу на маркетплейсах. Сам я пользуюсь именно этим методом. Нужно взять небольшой комочек почвы с вашего огорода, с глубины 5 - 10 см и опустить его в стаканчик с дистиллированной или дождевой (талой) водой. Через 10 - 15 минут отфильтровать полученную вытяжку и погрузить в нее полоску лакмусовой бумаги. Тест-полоска поменяет свою окраску, которую нужно сравнить с эталонной шкалой. Этой шкалой, как правило, коплектуется лакмусовая бумага. Если нет, то ее можно найти в интернете.

Большинство растений комфортно себя чувствует при уровне рН, равном 5,5 - 6,5. Если исследование показало, что кислотность ниже 5,5, то необходимо провести известкование почвы. Для этого внесите на 1 метр квадратный 0,3 кг извести пушонки, которая продается в специализированных магазинах. Желательно этот прием применять осенью под перекопку, но можно и весной. Главное помнить, что известкование должно быть проведено не менее, чем за две-три недели до посадки. Кроме того, можно раскислять почву просеянной древесной золой из расчета 0,3-0,5 кг на метр квадратный, - сообщает КП-Тюмень.