Бесплатный театральный клуб "Без антракта" могут посетить тюменцы

До 21 марта представители тюменской молодежи могут вступить в театральный клуб "Без антракта" (18+).

Участникам помогут овладеть основами театрального мастерства, включая работу с современной драматургией и режиссурой. Итогом обучения станут собственные постановки. Подать заявку можно в группе "Космос | Молодежный театральный центр".

Театральный клуб "Без антракта" — это образовательный проект от Молодежного театрального центра "Космос". Тюменцев ждут мастер-классы, лекции и работа над спектаклями под руководством профессионалов.

Для участников клуба пройдут три лаборатории:

— по современной драматургии;

— по режиссуре на основе текстов Станиславского;

— по поэтике перформанса.

Лаборатория по современной драматургии пройдет под руководством Дмитрия Тарасова — драматурга и режиссера, преподавателя театрального отделения Архангельского колледжа культуры и искусств, автора спектакля-экспедиции "На Севере" и лауреата драматургического конкурса имени Дины Шварц. В ходе встречи участники познакомятся с искусством инсценировки прозаических произведений.

Лабораторию по режиссерским текстам Станиславского проведет Арсений Бехтерев — режиссер, педагог курса Андрея Могучего в Российском государственном институте сценических искусств, ассистент режиссера на постановках Большого драматического театра и проекта "Хранить вечно" в Центральном выставочном зале "Манеж". Участники усовершенствуют свои навыки режиссерского анализа, работы с актерами и сценического видения.

Лабораторию по поэтике перформанса возглавят междисциплинарные художники Ангелина Мигранова — режиссер, драматург, лектор, актриса, и Родион Сабиров — режиссер, фотограф, куратор и актер. Здесь участники будут создавать свои собственные уникальные перформансы, в которых исследуют взаимосвязь между телом, пространством и технологиями, - сообщает Мой-портал.ру.