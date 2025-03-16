Бесплатный театральный клуб "Без антракта" могут посетить тюменцы

До 21 марта представители тюменской молодежи могут вступить в театральный клуб "Без антракта" (18+).
Участникам помогут овладеть основами театрального мастерства, включая работу с современной драматургией и режиссурой. Итогом обучения станут собственные постановки. Подать заявку можно в группе "Космос | Молодежный театральный центр".
Театральный клуб "Без антракта" — это образовательный проект от Молодежного театрального центра "Космос". Тюменцев ждут мастер-классы, лекции и работа над спектаклями под руководством профессионалов.
Для участников клуба пройдут три лаборатории:
— по современной драматургии;
— по режиссуре на основе текстов Станиславского;
— по поэтике перформанса.
Лаборатория по современной драматургии пройдет под руководством Дмитрия Тарасова — драматурга и режиссера, преподавателя театрального отделения Архангельского колледжа культуры и искусств, автора спектакля-экспедиции "На Севере" и лауреата драматургического конкурса имени Дины Шварц. В ходе встречи участники познакомятся с искусством инсценировки прозаических произведений.
Лабораторию по режиссерским текстам Станиславского проведет Арсений Бехтерев — режиссер, педагог курса Андрея Могучего в Российском государственном институте сценических искусств, ассистент режиссера на постановках Большого драматического театра и проекта "Хранить вечно" в Центральном выставочном зале "Манеж". Участники усовершенствуют свои навыки режиссерского анализа, работы с актерами и сценического видения.
Лабораторию по поэтике перформанса возглавят междисциплинарные художники Ангелина Мигранова — режиссер, драматург, лектор, актриса, и Родион Сабиров — режиссер, фотограф, куратор и актер. Здесь участники будут создавать свои собственные уникальные перформансы, в которых исследуют взаимосвязь между телом, пространством и технологиями, - сообщает Мой-портал.ру.
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