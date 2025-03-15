Вирусный гепатит С можно предотвратить и успешно лечить

Вирусный гепатит С передается преимущественно через кровь и может долгое время протекать бессимптомно, что приводит к серьезным осложнениям, таким как цирроз и рак печени. Несмотря на коварство этой болезни, ее можно предотвратить и успешно лечить.

"Поскольку вакцины от гепатита С на данный момент не существует, основная стратегия профилактики заключается в исключении возможных путей передачи. Важно соблюдать безопасность при медицинских и косметических процедурах, используя только стерильные инструменты. При посещении стоматологов, хирургов, косметологов, маникюрных и тату-салонов следует уточнять, как проводится стерилизация инструментов, а одноразовые иглы и перчатки должны вскрываться при вас. Также необходимо быть осторожным с контактами с кровью: никогда не следует пользоваться чужими бритвами, зубными щетками или маникюрными принадлежностями. Если вы ухаживаете за человеком с ВГС, рекомендуется использовать одноразовые перчатки при контакте с его ранами", - рассказала врач-инфекционист Областной больницы № 3 Татьяна Шахматова.

Безопасность при инъекциях и переливании крови также имеет большое значение. Используйте только одноразовые шприцы, так как в развитых странах донорская кровь тщательно проверяется, но в менее обеспеченных регионах риск инфицирования остается. Передача ВГС половым путем встречается реже, однако при наличии микроповреждений на слизистой риск возрастает, поэтому использование презервативов может значительно снизить вероятность заражения.

Современные методы лечения позволяют полностью избавиться от вируса. В настоящее время применяются прямые противовирусные препараты (ППП), которые в 95 % случаев приводят к полному излечению. Курс лечения обычно длится от 8 до 12 недель. Важно также вести здоровый образ жизни: отказаться от алкоголя, который усиливает повреждение печени, соблюдать диету, уменьшая потребление жирного и жареного, а также регулярно проходить обследования для контроля уровня вирусной нагрузки и состояния печени, - сообщает Мегатюмень.