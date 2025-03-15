О правилах проведения пикировки рассады рассказала агроном

Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Шадрина Елена пояснила, что посадку тепличных томатов, перцев и баклажан провели в начале марта. Пикировку рассады проводим, когда у растений появится первая пара настоящих листьев. Именно в этот период начинает развиваться вторичная корневая система, корни начинают ветвиться, растения получают больше питательных веществ, лучше приживаются. Грунт готовим рыхлый, воздухопроницаемый, добавляем разрыхлители (перлит, вермикулит, песок). В таком грунте корневая система очень хорошо развивается.

Делаем первую пикировку по отдельным стаканчикам объемом 0,25 мл. Желательно, чтобы они были пластмассовые, прозрачные. Так можно контролировать развитие корневой системы. Обязательно сделать дренажное отверстие, чтобы не застаивалась лишняя влага. Полив проводим по краю стакана тёплой водой. После того, как корневая система оплела весь земляной ком, проводим перевалку в стакан с большим объемом – 0,5 мл. Там они будут доращиваться до момента высадки в открытый грунт или теплицу.

Обычно возвратные заморозки в нашей области происходят в середине июня. Но, как правило, садоводы высаживают растения в открытый грунт всегда пораньше, рискуя тем самым потерять рассаду. Если у вас есть в наличии парники, которые при понижении температуры можно накинуть на растения, значит можно высаживать и пораньше.

При выращивании рассады в первую очередь необходимо контролировать влажность грунта. Подкормки можно проводить один раз в 10 дней, только по влажному кому, чтобы не обжечь нежную корневую систему. Первую подкормку проводим через 7 дней после пикировки. Но если не хотите, чтобы у вас рассада "жировала", азотные подкормки не проводим, а вносим фосфорно-калийные удобрения. Идеально подойдёт Монофосфат калия, в состав которого входит только фосфор и калий, - сообщает КП-Тюмень.