Ямал присоединился к Тюменской области

Ямало-Ненецкий автономный округ добавлен в законопроект, который вводит особые правила для итоговой аттестации девятиклассников в ряде российских регионов и теперь составит компанию тюменцам.

Государственная дума одобрила этот законопроект во втором чтении, основная цель нововведения — предоставить возможность каждому ученику продолжить образование в соответствии с его индивидуальными возможностями и подготовкой.

Выпускники девятых классов, планирующие дальнейшее обучение в системе среднего профессионального образования (СПО), смогут сдавать экзамены только по двум предметам: русскому языку и математике, вместо привычных четырех. При этом обязательное требование о сдаче четырех экзаменов для тех, кто собирается продолжить обучение в школе, остается в силе. Эти ученики должны до 1 марта выбрать два дополнительных предмета для сдачи, помимо обязательных. Прием в 10-й класс будет осуществляться на основе результатов экзаменов по обязательным предметам и выбранным дисциплинам.

Как сообщили в Госдуме, в ходе второго чтения был расширен список регионов, участвующих в пилотном проекте, до 12: Москва, Санкт-Петербург, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Тюменская области, Кемеровская область – Кузбасс, Камчатский и Краснодарский край, Республика Северная Осетия – Алания и Ямало-Ненецкий автономный округ. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, поступают многочисленные запросы от регионов с просьбой включить их в этот эксперимент.

"Наша с вами задача – сделать все, чтобы повысить качество образования. И когда мы об этом говорим, роль среднего профессионального образования, начального профессионального образования огромна, потому что без этого невозможно развивать экономику", — подчеркнул Вячеслав Володин.

Третье чтение законопроекта запланировано на 18 марта. Председатель ГД также подчеркнул важность подготовки необходимых нормативных актов для реализации данной инициативы к этой дате.

Фото - сайт правительства ЯНАО