Ведомства ЯНАО передали в зону спецоперации более 100 автомобилей

Различные ведомства Ямало-Ненецкого автономного округа передали на нужды бойцов СВО свыше 100 автомобилей. Это гражданский транспорт и оборудованные машины скорой помощи. Все транспортные средства прошли техническое обслуживание и готовы к использованию, сообщает пресс-служба правительства региона.

С прошлого года Ямал отправляет автомобили ведомств в зону СВО. С такой просьбой к губернатору Дмитрию Артюхову обращались сами бойцы. Чтобы реализовать инициативу, было подготовлено более 30 комплектов необходимых документов. Они позволили отправлять на СВО транспортные средства, самоходные машины и маломерные суда непрерывно в течение всего года.

“Техника имеет важное значение для наших бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Ребятам постоянного нужны машины, их нужно обновлять. Автомобили быстро приходят в негодность, спасая жизни ребят”, – отмечает руководитель ямальской ассоциации ветеранов боевых действий Евгений Сергутин.

К инициативе присоединились 32 учреждения региона – от Дорожной дирекции до Харпского дома-интерната "Мядико". Медицинские организации передали 40 автомобилей, среди которых машины скорой помощи. Доставкой транспорта в части занимаются окружное отделение общественной организации ветеранов "Боевое братство" и ямальская ассоциация ветеранов боевых действий. Как сообщили в правительстве ЯНАО, эта работа будет продолжена и в 2025 году.

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО