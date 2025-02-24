Тюменцы узнают про мировой триумф местного махрового ковра

26 февраля в 10.50 в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) в рамках проекта "Тюмень: наши бренды, история и современность" состоится арт-встреча "Мировой триумф тюменского махрового ковра".

Проект создан с целью популяризации исторического наследия Тюмени, достопримечательностей города и формирования гражданской ответственности за свою малую родину. Он объединяет деятелей культуры, связанных с развитием локальной идентичности, истории и культуры города Тюмени. Мероприятия проекта знакомят с символами Тюменской области, соьбщается на сайте администрации города.

На первой встрече мастер по художественному ткачеству Татьяна Неустроева познакомит гостей с историей развития народного коврового промысла Тюменской области. Она осветит деятельность мастерской народного художественного промысла "Тюменский махровый ковер", где создаются ковры по старинной технологии, познакомит с современной линейкой продукции. Татьяна Владимировна расскажет об этапах и технологии создания тюменского махрового ковра – от подготовки овечьей шерсти до прядения нитей, налаживания ткацкого станка, нарезки жичек и завязывания узелков.

Гости смогут задать вопросы мастеру, рассмотреть миниатюры тюменского ковра – броши и настольный ткацкий станок, ознакомиться с книгами о старейшем промысле "Ковры России. Тюменский ковер", "Тюменский ковер. Традиции и современность" доктора искусствоведения Натальи Сезёвой.

Вход свободный. Справки по телефону 69-90-59.