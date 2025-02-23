Как правильно высаживать клубнелуковицы, рассказала опытный садовод

Ранункулюс похож на мини-розу. В Тюменской области на зиму его клубнелуковицы выкапывают и хранят в домашних условиях. При покупке посадочного материала всегда обращайте внимание на качество и размер. Выбирайте более крупные экземпляры без признаков повреждения.

Как правильно высаживать клубнелуковицы, рассказала заместитель председателя реготделения Союза садоводов России Нина Щербакова.

При высадке рассадой клубнелуковицы в марте–начале апреля замачивают в стимуляторе роста (Эпин, Циркон, янтарная кислота) на 10–12 часов. Затем высаживают в небольшие емкости "коготками" вниз в легкий, рыхлый субстрат (велторф, Агробалт или кокосовый субстрат), заглубляя примерно на 3–4 см.

Емкость ставят в теплое светлое место, полив производят по мере высыхания грунта (не переливать!), через несколько часов слегка взрыхляют почву. Когда появятся всходы, полив лучше делать снизу, через поддон.

Полученную рассаду помещают в открытый грунт во второй декаде мая. Перед этим растения следует опрыскать по листу раствором Эпина и выставить на 2–3 дня в тени, чтобы они привыкли к свежему воздуху. При высадке не следует разрушать земляной ком и сильно заглублять молодые стебли. На дно лунки насыпают песок и проливают раствором Фитоспорина, добавив 1 стакан чистого биогумуса.

Далее молодые растения на 10–14 дней следует притенить, чтобы достичь хорошего укоренения и избежать ожогов листвы.

Прямая высадка в грунт клубнелуковиц осуществляется в конце апреля – начале мая. Перед этим их нужно замочить в любом стимуляторе роста на сутки и поместить в подготовленный грунт на глубину 4–5 см. В лунку добавляют Биогумус или компост с песком. Если температура воздуха в дневное время +15…+18 ⁰C, то посадочные лунки проливают раствором Фитоспорина. Место, где посажены цветы, лучше отметить (колышек, табличка с надписью). Всходы должны появиться в течение 14–20 дней, - сообщает Тюменская область сегодня.