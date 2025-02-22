Тюменский кондитер рассказал о рецепте идеальных блинов

В 2025 году Масленая неделя начнется 24 февраля и завершится 2 марта. Секретом приготовления вкусных блинов поделилась кондитер Анастасия Семянива.

1. Для получения идеального теста масло необходимо добавлять и хорошо перемешивать в эмульсию с другими ингредиентами перед мукой.

2. Чтобы блинчики получились тонкими, часть молока лучше заменить водой.

3. Важно правильно подготовить сковороду. Для этого ее необходимо равномерно прокалить, тогда у вас наверняка получится даже первый блин. Ставим интенсивность плиты на максимум. В сковороду насыпаем соль и прогреваем ее в течение 7–10 минут, пока она не приобретет красивый золотистый оттенок. Затем высыпаем соль, протираем сковородку полотенцем, промасливаем и жарим блины.

4. Лучше использовать топленое масло 82-процентной жирности. Благодаря процессу топления вы избавитесь от лишней влаги и приобретете благородный ореховый, сливочный вкус.



Ингредиенты: Яица – 3 шт; Мука – 200 г; Вода – 150 мл; Масло – 100 г; Сахар – 50 г; Соль – 10 г; Молоко – 400 мл., - сообщает Тюменская область сегодня.