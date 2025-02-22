Над улучшением электроснабжения работают в Уватском районе

В одном из самых труднодоступных населенных пунктов Уватского района - Тугалово, заработала новая электроподстанция, - сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

- Последние 13 лет электроэнергию для села на левом берегу Иртыша вырабатывали дизель-генераторные установки СУЭНКО. До 2017 года электроснабжение было ограничено по времени и мощности. С появлением в домах селян электрических котлов, бойлеров и морозильных камер – мощности генератора на 100 кВт, ранее обеспечивавшего электроэнергией все село, стало не хватать, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - Новая трансформаторная подстанция и 12,5 км построенных воздушно-кабельных линий 6 кВ обеспечили электроснабжением от основной сети жителей Тугалово, школу, детский сад, водонапорную башню, ФАП и другие социальные объекты. Благодарю СУЭНКО за реализацию этого важного проекта.

Сейчас их протяженность составляет около 70 километров.

- Поскольку в районе идет строительство индивидуального жилья, многоквартирников, социальных объектов, то существует тенденция к увеличению протяженности сетей. Чтобы обеспечить их бесперебойную работу, уже сегодня формируются планы по ремонту сетей. На ближайшее время задача снабдить всем необходимым котельные тех населенных пунктов, которые расположены на левом берегу Иртыша. До весны не так далеко, а значит и до ледохода, - говорит директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.