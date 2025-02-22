Тюменец рассказал о своем раритетном советском внедорожнике

Ефим Кондрашин – обладатель красно-коричневого ГАЗ-69 1980 года выпуска. В свое время она разрабатывалась для военных нужд как неприхотливый автомобиль, который можно починить даже в поле. Поэтому и имя в народе ей дали соответствующее – "труженик". Теперь машина – семейный раритет.

Ефиму 23 года. ГАЗ-69 достался ему от отца, а тому отдали машину в 90-е в счет долга.

– Была на ходу, да и сейчас на ходу. Отец на ней много ездил: на рыбалку, на парады от партии. Мое первое воспоминание, связанное с машиной, такое: мне 6 лет, мы поехали в лес и застряли в глине, "сели на пузо". Отец с дядей пошли пешком обратно в поселок Боровский, а я остался. Ждал их, "охранял" машину. Казалось, прошло часа три. По факту их не было чуть больше часа – обратно они добрались на попутках. К тому же и мы недалеко уехали от гаража, – рассказал Ефим.

Автомобилем интересовались еще тогда. "Моему отцу предлагали поменять ее ключ в ключ на Land Cruiser 100. А в 2015-м кто-то хотел купить наш ГАЗ за миллион, но семья не согласилась", – вспомнил юноша.

Машина и тогда имела неисправные тормоза. Отец не мог найти главный тормозной цилиндр – деталь была в дефиците. Когда на 18-летите Ефим получил права и авто перешло ему, он занялся именно этим. На поиски ушел год. Смотрел на сайтах, форумах, а обнаружил во дворе Лесобазы на автомобильной разборке. Там был такой же ГАЗ-69. Редкую деталь отдали за полторы тысячи рублей.

Да, до этого машина тоже останавливалась, но путем ручника и понижения скорости передач, то есть тормозила коробкой. За это время Ефим поменял крестовины, кардан, прокладку клапанной головки цилиндра – ее чуть-чуть пробило. Поменял всю электрику, полностью обновил тормоза – от всех магистралей, по которым течет "тормозуха" до цилиндров, которые сжимают и разжимают колодки внутри барабана.

Большинство расходников нетрудно найти, потому что ГАЗ-69 – это обычный УАЗ.

Он уверен, этот "труженик" всегда будет в его семье, - сообщает Тюменская область сегодня.