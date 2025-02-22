О некоторых болезнях мужчины не могут говорить открыто

"Много мужчин обращаются за медицинской помощью из-за заражения инфекциями, передающимися половым путем, – рассказал Даниил Казанцев, врач-уролог поликлиники №5. – Инфекция могла быть перенесена достаточно давно. А последствия – вот они. Отдельно плохо, если пациент занимался самолечением. Некоторым кажется, что можно найти информацию в интернете, попить таблетки и не идти к врачам".

Пытаться лечить инфекции, передающиеся половым путем, самостоятельно нельзя ни в коем случае. Только квалифицированно выполненные исследования биоматериала могут дать ответ на вопрос, какой инфекцией заразился пациент, - сообщает КП-Тюмень.

"Если такие инфекции не лечить или лечить неправильно, они могут перевести к серьезным нарушениям репродуктивной функции", – предупреждает доктор Казанцев.

За 2024 год из полутора тысяч мужчин, обратившихся в поликлинику №5 в рамках диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья, больше 600 имели заболевания, которые могут негативно повлиять на возможность иметь детей. Среди них больше 150 случаев болезней предстательной железы, больше 200 случаев варикоцеле и 16 случаев мужского бесплодия.

"Если появились неприятные ощущения – не тяните с визитом, – говорит специалист. – Врач может помочь. И при этом не станет ни осуждать, ни читать мораль. Это вопрос здоровья. И нечего здесь стесняться".\\