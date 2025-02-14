Тюменский театр кукол поставит "Идиота" для взрослой публики

В 2025 году в Тюменском театре кукол запланировано три премьеры, в том числе спектакль по роману Федора Достоевского, сообщил директор театра Роман Явныч.

"Это будет спектакль для взрослого зрителя. Мы пошли навстречу аудитории, которая, посмотрев спектакль "Мастер и Маргарита", требует еще чего-нибудь. Мы посоветовались и решили дать русскую классику. Это будет постановка "Идиот" по произведению Федора Михайловича Достоевского. Я думаю, что это будет интересный опыт, в том числе и сценический, с использованием выразительных средств, видеоинсталляцией, интересных художественных решений. Это повлечет за собой привлечение дополнительных творческих сил", - отметил Явныч,

По его словам, премьера состоится в октябре, но уже сейчас театр к спектаклю уже готовит реквизит, маски, куклы, шьются костюмы. Режиссер — Наталья Явныч, художник — Елена Волкова.

Остальные две спектакля - для детей. 19−20 апреля состоится премьера бэби-спектакля "Вода", постановщики супруги Устюговы - основатели российского бэби-театра. Спектакль рассчитан на малышей от 10 месяцев до 4 лет. В декабре маленьких тюменцев ждет третья премьера - спектакль "Мой снежный друг", 0+ по пьесе Дмитрия Войдака. Это будет красивый, зимний, уютный, семейный спектакль.

"В декабре 2025 года Тюменскому театру кукол исполняется 80 лет. Соответственно, следующий сезон будет юбилейный и премьера спектакля "Идиот" станет его ярким началом", - подытожил Роман Явныч.

В 2024 году театр кукол сыграл 805 спектаклей для более 178,7 тысячи зрителей. Состоялось 4 премьерных спектакля: "Машенька и Медведь", "Ромка, Фомка и Артос", "Как Ежик Медвежонка спасал", "Красавица и чудовище". Атристы были на гастролях в Ханты-Мансийске, Липецке, Челябинске, Тобольске, Москве; участвовали в театральном фестивале в Томске; совместно с региональным отделением Союза женщин России провели фестиваль "Сказочный мир" в Тюмени. В театре прошло 23 семейные экскурсии и 9 вечерних экскурсий для взрослых. Введен формат творческих встреч зрителей с сотрудниками театра. Установили новые световые приборы и обновили кресла в малом зале, обновили кресла и сделали косметический ремонт в большом зале.

Планы на 2025 год:

- провести 3 премьеры спектаклей: "Вода", "Идиот" и "Мой снежный друг";

- принять участие в фестивалях "Кукарт" в Санкт-Петербурге и "ЧАТ" в Омске;

- провести фестиваль "Сказочный мир" в Тюмени;

- принять участие в федеральной программе "Большие гастроли", отправиться на гастроли в Салехард, Челябинск, Омск.

- В рамках гранта от СИБУРа в течение 2025 года в театре будут сыграны спектакли для незрячих. В феврале уже провели спектакль "Гуси-лебеди", на который пришли 35 слабовидящих детей. Следующий спектакль в рамках гранта покажут в Тюмени 28 февраля.