Россияне смогут расплачиваться QR-кодом Сбера в Белоруссии

Посещая Белоруссию, россияне смогут удобно оплачивать покупки и услуги с помощью привычного сервиса — QR-кода Сбера. Рассчитаться QR-кодом за товары и услуги в магазинах, гостиницах, ресторанах и других местах можно будет в терминалах с логотипом популярного в Белоруссии сервиса "Оплати".

Для этого достаточно будет показать QR-код из приложения СберБанк Онлайн. До конца февраля 2025 года к новому способу оплаты подключат 50 тыс. торговых точек в разных областях Белоруссии, а первые торговые точки будут принимать оплату таким способом уже в конце декабря. Полный список партнёров сервиса будет доступен на сайте.

Напомним, что в ноябре 2024 года белорусский Белинвестбанк предоставил своим гражданам оплату по QR-коду в России через терминалы Сбера по технологии multiQR. Сбер развивает собственную QR-платформу с 2019 года. Сегодня multiQR реализован на 2 млн терминалов по всей России, сервисом пользуется более 17 млн человек в месяц.

Ранее Сбер реализовал сервис оплаты по QR для российских туристов в Таджикистане.