Более 46 млн рублей получили от тюменцев мошенники за неделю

За минувшую неделю 101 житель Тюменской области пострадал телефонных и интернет-мошенников - "урожай" преступников в этот раз превысил 46 млн рублей.

Больше всех пострадал житель Тюмени, 4,7 млн рублей он перевел на неизвестные счета по указке якобы сотрудника ФСБ, чтобы предотвратить несанкционированное снятие денег. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратурой Ленинского административного округа г. Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования.