На женской политшколе встретились 600 активисток из Тюменской области, Югры и Ямала

В Тюмени проходит Муниципальная женская политшкола, мероприятие объединило 600 участниц из Тюменской области, Югры и Ямала.В числе спикеров выступили секретарь Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, губернатор Александр Моор, координатор федерального партийного проекта "Женское движение Единой России", депутат Госудумы Наталия Полуянова, координатор ФПП "Женское движение Единой России" в Тюменской области, председатель Тюменской городской думы восьмого созыва Светлана Иванова и другие.

Владимир Якушев в приветствии отметил, что роль женщины важна в любые периоды истории. А когда стране тяжело и нужно отвечать на жесткие вызовы, то эта роль возрастает в разы.

Александр Моор сообщил, что одна из задач мероприятия — в активной дискуссии генерировать новые идеи: "Сегодня мы понимаем, какое количество задач стоит перед обществом по поддержке наших ребят-участников специальной военной операции, их семей. Вообще задачи, связанные с обновлением и преображением нашего общества. И здесь работы, конечно, у всех очень много, в том числе и у женщин. Поэтому проведение таких мероприятий очень важно".

Мероприятия "Женской политшколы" пройдут в Тюменской области до 19 февраля в трех муниципалитетах — в Тобольске, Тюмени и Казанском районе. Итогом станет модель подготовки муниципальных депутатов-женщин для работы в округах совместно с первичными отделениями и сообществам, сообщили в информцентре правительства.