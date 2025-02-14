Тюменская драма “Юрка” включен в лонг-лист нацпремии “Ника”

Тюменская криминальная драма “Юрка” Михаила Музалевского в прокат вышла 31 октября, в съёмках участвовали не только тюменские актеры, но и горожане, причем на отснять картину удалось за рекордные две недели. А теперь фильм в лонг-листе Национальной кинематографической премии “Ника”.

Помимо “Юрки”, на премию претендуют фильмы "Кончится лето", "Лгунья", "Лёд 3", "Летучий корабль", "Любовь Советского Союза", "Папа умер в субботу", "Пришелец", "Ровесник", "Сто лет тому вперед" и др. за номинации:

Снявшаяся в драме актриса Анастасия Калашникова говорит, что трепетно относится к этому проекту и с замиранием сердца ждет отклик от зрителей. "Я искренне считаю, что тюменское кино достойно самых высоких наград! Для нас огромная честь, быть в одном списке с известными деятелями кино", - отметила Анастасия.

Тюменское агентство развития креативных индустрий продолжает работу в части развития местного кинематографа - ТАРКИ является оператором работы кинокомисии. Директор агентства Алексей Краев отмечает: "В кинокомиссию можно обратиться с самыми разными запросами, связанными с созданием кино в Тюменской области. Важно, что работа над этими вопросами не ограничивается заседаниями комиссии — их решение постоянно осуществляет Тюменское агентство развития креативных индустрий".