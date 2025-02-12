Жители Тюмени и Тобольска могут помочь восстановить театр в Хабаровске

В октябре 2024 года в Хабаровске сгорел краевой академический музыкальный театр, на его восстановление, по оценке властей, потребуется не менее 10 миллиардов рублей. Театры Тюмени и Тобольска решили поддержать коллег и отправить им деньги с продажи билетов на два взрослых и один детский спектакль.

"25 февраля Тюменский театр кукол покажет спектакль "Как Ежик Медвежонка спасал" (0+). 9 марта Тюменский драматический театр представит спектакль "Кадриль" (16+). 12 апреля в Тобольском драматическом театре им. П.П. Ершова пройдет спектакль "Дядя Ваня" (16+). Все вырученные от билетов средства будут перечислены Хабаровскому краевому академическому музыкальному театру", - сообщили в правительстве региона.