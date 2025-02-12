В уватском поселке ввели в эксплуатацию новую школу

В поселке Першино Уватского района ввели в эксплуатацию новую школу, скоро она встретит своих учеников и детсадовцев, для которых предусмотрено дошкольное отделение, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Школа построена в соответствии с требованиями проектной документации. Она рассчитана на 60 учеников, кроме того в ней разместится и дошкольное отделение на 20 мест.

Образовательное учреждение построено в рамках программы по замене ветхих школ.