В уватском поселке ввели в эксплуатацию новую школу

09:17 12 февраля 2025
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В поселке Першино Уватского района ввели в эксплуатацию новую школу, скоро она встретит своих учеников и детсадовцев, для которых предусмотрено дошкольное отделение, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Школа построена в соответствии с требованиями проектной документации. Она рассчитана на 60 учеников, кроме того в ней разместится и дошкольное отделение на 20 мест.

Образовательное учреждение построено в рамках программы по замене ветхих школ.

Теги: Уватский район , школа
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