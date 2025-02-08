Теплая вода с лимоном поможет проснуться

"Теплый лимонный напиток действительно улучшает пищеварение. Этот фрукт содержит лимонную кислоту, которая способствует выработке желудочного сока, что, в свою очередь, улучшает процесс переваривания пищи. Теплая вода помогает расслабить желудок и кишечник, что также способствует более эффективному перевариванию", — рассказала диетолог-нутрициолог Марина Утяганова.

Также теплая вода с лимоном помогает утром восполнить запасы жидкости, что крайне важно для поддержания нормального обмена веществ. А лимон, богатый витамином С, поддеживает иммунную систему и улучшает состояние кожи.

"Стоит отметить, что существуют научные исследования, подтверждающие, что лимонная вода помогает выводить токсины из организма. Это делает ее полезной для детоксикации, — говорит эксперт. — Однако не всем можно пить такую воду. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит или язва, а также тем, кто имеет аллергию на цитрусовые или страдает заболеваниями почек, следует избегать этого напитка".

Для формирования полезной привычки надо начинать со стакана теплой воды с двумя дольками лимона, но пить ее следует небольшими глотками, - сообщает АиФ-Тюмень.