Почему в научной отрасли не хватает специалистов

Приоритетными направлениями науки в Тюменской области являются разработки, направленные на развитие нефтегазового кластера, что имеет первостепенную важность для российской экономики и сопутствующей инфраструктуры. Благодаря этому наши ученые держат высокую планку в области фундаментальных исследований, которые затем преобразовываются в прикладные.

Однако кадровый голод остается проблемой во всех сферах экономики. Как научное сообщество старается не допускать "учетки мозгов", изданию "Тюменская область сегодня" рассказала доцент кафедры техносферной безопасности в ТИУ Елена Гаевая в интервью, посвященному Дню российской науки 7 февраля.

– Основная наша трудность, и это касается не только нашего региона, но и в целом страны – кадровый голод. Российская наука сейчас активно развивается и требует все больше специалистов в разных областях. Наш университет, как и другие, старается привлекать талантливую молодежь различными социальными программами и проектами, – сказала она.

На региональном уровне поддержка молодых ученых осуществляется через различные гранты и стипендии. Существуют и государственные меры поддержки, связанные с указом президента о развитии научно-технического потенциала и наукоемких технологий. Президентская стипендия для аспирантов и адъюнктов, кстати, составляет 75 тысяч рублей в месяц.

– Действительно, многие научные сотрудники стремятся в столичные университеты или "Сириус". Чтобы предотвратить такой отток кадров и сохранить перспективных специалистов, в нашем университете существуют такие меры поддержки, как внутренние гранты и возможности карьерного роста. В частности, у нас, в ТИУ, проходил конкурс по грантовой деятельности в рамках проекта "Приоритет 2030".

В университете грейдовая система оплаты труда, позволяющая, выйдя на высший грейд, иметь очень достойные, конкурентоспособные зарплаты. Плюс значительная социальная поддержка.