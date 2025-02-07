В Тюмени в субботу пройдет фестиваль науки и технологий

В День российской науки, 8 февраля, в Тюмени состоится городской Фестиваль науки и технологий, на котором преподаватели представят всем желающим собственные разработки, презентуют достижения и обменяются опытом.

Открытие Фестиваля науки и технологий запланировано в 13:30 в школе № 95 имени К.Д. Ушинского (ул. Ставропольская, 137). В 14:00 стартует работа мастер-классов. Всего в этот день работу развернут 23 мастер-класса.

Завершится встреча просмотром фильма о вкладе научных разработок в Победу в Великой Отечественной войне.