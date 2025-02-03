Тюменские школьники отличились в конкурсе "Моя законотворческая инициатива"

14:00 03 февраля 2025
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Подведены итоги прошедшего в 2024 году ХIХ Всероссийского конкурса образовательных и научных организаций на лучшую работу "Моя законотворческая инициатива". В нем приняли участие более 1000 соискателей из 67 субъектов Российской Федерации, в том числе, 25 победителей регионального тура, прошедшего в Тюменской области.

 По итогам конкурса сформирован Федеральный реестр молодых политических лидеров. В него  включены тюменцы Егор Аксельров, Прохор Белолипов (оба учатся в лицее № 93), София Горбунова София (гимназия №21), Асель Ибраева (СОШ № 15) и Наталья Куприна (ИКЛ "Музыка слова"), а также Андрей Коньшин из тобольской гимназии имени Лицмана и аромашевские школьницы Ксения Тимергалиева и Кристина Филёва.

Аксельров, Белолипов и их научный руководитель Ирина Свистунова стали победителями конкурса с вручением золотых знаков отличия "Депутатский резерв".

Тюменская областная дума поздравляет победителей конкурса и их научных руководителей, желает им новых творческих успехов.

Теги: конкурсы , Тюменская областная дума , школьники
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