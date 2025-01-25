Тобольские врачи спасли жизнь охотнику

Молодой мужчина из Вагая находился на охоте за 100 километров от поселка. Внезапно он почувствовал интенсивные боли за грудиной — тревожный симптом, указывающий на сердечную патологию. Его товарищ доставил пострадавшего на снегоходе в Вагай. Оттуда мужчину срочно транспортировали в Тобольск.

Диагностика подтвердила острый инфаркт миокарда. Для спасения жизни пациента понадобилось экстренное вмешательство. Под контролем рентгена эндоваскулярный хирург Артем Рожков выполнил технически сложную операцию — стентирование двух инфарктсвязанных артерий с крупным поражением. Опасность заключалась в расслоении сосудов, что потребовало установки нескольких стентов для восстановления их целостности и проходимости, — отметил хирург.

Вмешательство прошло успешно. Почти две недели пациент находился под наблюдением лечащего врача-кардиолога Натальи Андроновой. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ № 3 (г. Тобольск).

— Важно помнить: многие сердечно-сосудистые заболевания можно предотвратить с помощью своевременной профилактики. Профилактические медицинские осмотры и регулярная диспансеризация — ключевые шаги для сохранения здоровья сердца, — подчеркнула врач-кардиолог Наталья Андронова.