В Тюмени открыли новую школу с научной игровой площадкой

Школу на 1101 учеников в микрорайоне Мелиораторов в Тюмени открыли 13 января губернатор Александр Моор и глава города Максим Афанасьев.

"Важное событие для жителей микрорайона Мелиораторов в Тюмени. Сегодня здесь открылась новая школа, которую мы построили в рамках национального проекта "Образование". Осмотрел новый учебный корпус 45-й школы, поздравил учеников и педагогов. Это уже второе новоселье в этом районе Тюмени за последние два месяца. В ноябре неподалеку открылся новый детский сад", - сообщил Моор.

Общеобразовательная школа рассчитана на 1101 учебное место в одну смену с наполняемостью классов в 25-30 человек и с возможностью увеличения фактического количества до 1500-1600 учебных мест.

На площади свыше 21 тысячи "квадратов" разместили мастерские для мальчиков и девочек, учебные кабинеты, специализированные кабинеты робототехники, информатики, биологии, физики, химии, иностранного языка, медицинский блок, административные помещения. В столовой 550 посадочных мест и пищеблок. Оборудованы два универсальных спортивных зала, актовый зал на 400 мест, книгохранилище, холл, классы дополнительных занятий (изобразительное искусство, гончарная мастерская), центр детских инициатив, издательский центр, фото- телестудия, тир.Есть отдельный тренажерный зал, зал для борьбы и самбо, зал хореографии, библиотека.

У школы обустроена большая физкультурно-спортивная зона, во внеурочное время на ней могут заниматься местные жители.

Имеется автогородок для обучения правилам дорожного движения младших школьников, мобильное здание для хранения и выдачи зимнего инвентаря.

В рамках Десятилетия науки и технологий на территории школы установлена первая в Тюменской области детская научная игровая площадка, получившая верификацию в Министерстве науки и высшего образования РФ, сообщили в пресс-службе губернатора.