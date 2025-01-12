Тюменским подросткам требуются наставники

В 2025 году стартует региональная программа наставничества для несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета.

Стать наставником может каждый. Каждый из нас обладает уникальным опытом и мудростью, которые могут сыграть важную роль в чьей-то жизни. Вы можете стать тем человеком, который направит, вдохновит на изменения и поможет преодолеть трудности.

Чтобы стать наставником, необходимо подать онлайн-заявку на сайте Дворца творчества и спорта "Пионер". Для получения более подробной информации о программе наставничества можно связаться с заместителем начальника управления по спорту и молодежной политике Тюменского района Андреем Зобнинским по телефону +7 (3452) 288-773, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Вместе мы можем создать сообщество, где каждый ребенок найдет своего наставника. Присоединяйтесь к программе и станьте наставником для ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации! – сообщили в пресс-службе администрации Тюменского района.