Какой водой лучше поливать комнатные растения

Полив жесткой водой из-под крана может стать причиной появления белого налета в цветочных горшках. Превышение карбонатов кальция в водопроводной воде становится причиной появления белой или желтоватой корки на почве.

"Старайтесь поливать водой, которая уже отстоялась в течении суток, либо можно приобрести в садовом магазине специальный состав, смягчающий воду. Использование только жесткой воды может привести к плохому усвоению питательных элементов растениями", - советуют агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Засоление грунта может происходить при переизбытке удобрений. Минеральные соли выступают на поверхности почвы как сигнал, что растение пора перестать подкармливать на некоторое время. Далее вносим удобрения опрыскиванием по листу.

Избыточное увлажнение также приводит к появлению налета. Чтобы не залить растения, отрегулируйте полив, замульчируйте поверхность перлитом или вермикулитом. Эти разрыхлители впитают в себя лишнюю влагу и отдадут ее со временем обратно в почву. При длительном чрезмерном поливе могут быть более серьезные последствия, гниение корней и гибель вашего цветка, - сообщает КП-Тюмень.