Агрономы посоветовали, как бороться с паутинным клещом на комнатных растениях

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области рассказали, как бороться с паутинным клещом на комнатных растениях. Опасность заключается в том, что он может достаточно быстро уничтожить все соседствующие культуры. Любит паук поселиться в теплых и влажных местах.

Главная причина появления вредителя – покупка нового грунта или цветка в магазине, или проникновение из открытого окна во время проветривания.

Поэтому новые цветы, которые только приобретены в магазине, рекомендуем держать несколько дней отдельно от остальных. Это даст время адаптироваться растению к новым условиям, а владельцы могут понаблюдать и выявить наличие вредителей. А пересадку проводить в грунт, который предварительно нужно прокалить в духовке.

Как распознать вредителя? На листьях комнатного растения будут появляться черные точки; с обратной стороны листовых пластин будут образовываться белые крапления; листья могут быть засохшие и скрученные; бутоны будут увядать. И самый видимый признак – паутина, которая окутывает все растение.

В качестве борьбы с вредителем можно использовать народные методы, изготовить раствор из хозяйственного мыла. Развести половину бруска в 1 л кипятка, дать настояться и тщательно опрыскать ваш цветок, - сообщает Мегатюмень.