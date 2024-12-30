Врач-травматолог дал советы, как провести праздники безопасно

Начальник центра сочетанной травмы и реконструктивной микрохирургии, врач-травматолог-ортопед ОКБ №2 Виталий Игоревич Архипенко назвал пять основных причин, по которым жители региона обращаются к травматологам во время праздников: ушибы или переломы нижних и верхних конечностей, обморожения, травмы кисти, черепно-мозговые травмы, вывихи и растяжения конечностей.

Если вы получили травму на улице или дома, нужно незамедлительно обратиться к врачу или вызвать скорую. До приезда скорой поврежденную конечность необходимо зафиксировать в неподвижном состоянии.

Врач скорой медпомощи Олег Нестеров дает несколько советов по безопасности. – Голову необходимо защитить при катании с горок. Решение простое – использовать любой шлем – от велосипедного до горнолыжного. Шлем, налокотники, наколенники, щитки для кистей рук понадобятся во время катания на конька. Ребенку это добавит уверенности, он не будет бояться падать, – считает медик.

Актуальны для любого пола – защитные шорты. Надеваются они под брюки, штаны, комбинезоны. Их не видно, но при падении они защищают самые уязвимые части – тазобедренные суставы, кости таза, копчик. Есть любительские вспененные, мягкие накладки, а есть профессиональные – с пластиковыми вставками, которые используют при катании на горных лыжах и сноуборде.

При использовании для катания санок и снегокатов не выставляйте ногу для выравнивания на большой скорости и заносе. При потере равновесия просто валитесь вместе с устройством на бок.

Во время игр в снежки лицо можно закрыть шарфом и даже медицинской маской, глаза – горнолыжными очками: через них хорошо все видно, они большие и надежно защищают глаза и височные области, - сообщает Тюменская область сегодня.