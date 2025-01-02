В познавательном шоу смогут принять участие тюменские активисты

3 января в интернете стартует развлекательно-образовательное шоу "Форум-фактор". В нем 8 тюменских активистов посоревнуются в знаниях о форумах и грантах. Они будут отвечать на вопросы о проектах Росмолодежи. Посмотреть шоу можно в сообществе во ВКонтакте "Актив Тюменской области".

Зрители познакомятся с активными представителями нашего региона, которые принимают участие в различных форумах и грантовых конкурсах. Среди них:

— София Саевец — участница форума "Истоки";

— Матвей Пряников — участник форума "Амур";

— Ярослава Стрельцова — амбассадор Росмолодежь.Гранты;

— Александр Токарев — участник форума "УТРО";

— Анастасия Казак — участница Всемирного фестиваля молодежи.

— Елизавета Носова — амбассадор форума "ШУМ";

— Екатерина Фатьянова — участница форума "Шерегеш", фестиваля "Таврида.Арт", проекта "Больше, чем путешествие";

— Ксения Чуприянова — участница Росмолодежь.Гранты, первый сезон.

Шоу "Форум-фактор" включает три этапа.

В первом туре участники случайным образом будут разделены на пары, в которых они и будут соревноваться. В полуфинале встретятся победители первого этапа — две пары. Участникам предстоит ответить на три интерактивных вопроса.

В следующий этап выйдут двое активистов, которые дадут больше всего правильных ответов.

В финале участникам предстоит разгадать ребусы. Каждый из них должен как можно быстрее определить, название какого форума зашифровано в задании. Победителем "Форум-фактора" станет тот, кто сможет разгадать больше ребусов.

Победитель шоу получит ценный приз, а остальных участников наградят памятными подарками, - сообщает Мегатюмень.