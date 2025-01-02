Тюменские врачи спасли юношу с опухолью

14-летний юноша с сильными головными болями был направлен в детский стационар ОКБ №2 из поликлиники по месту жительства, где врач-онколог выявил у него объемное новообразование в левой лобной пазухе – остеома.

"Исходя из анамнеза и ранних заключений специалистов, было принято решение о госпитализации в оториноларингологическое отделение. На компьютерной томографии стало понятно, что образование имеет костную структуру и достаточно большой размер 3 на 3 сантиметра. Ввиду большого объема и роста оно начало разрушать переднюю лобную кость. Уникальность заключается в том, что данная патология встретилась у ребенка впервые за 15 лет моей практики", - рассказал заведующий оториноларингологическим отделением детского стационара ОКБ №2 Сергей Кудымов.

Ребенку провели предоперационную подготовку и детский оториноларинголог ОКБ №2 Евгений Овечкин выполнил иссечение доброкачественного образования при помощи эндоскопического оборудования. Затем восстановил проходимость устья и произвел дренаж пазухи. Данный способ подразумевает малую травматичность и отсутствие косметического дефекта.

В первые сутки юноша отметил отсутствие давящей головной боли, реабилитационный период протекал быстро, - сообщила Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).