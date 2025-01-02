Участились случаи звонков мошенников от имени соцфонда

Злоумышленники предлагают россиянам записаться в Социальный фонд России для перерасчета трудового стажа. Их цель - код от портала "Госуслуги", предупреждают специалисты Роскачества.

"Аферисты звонят потенциальной жертве и сообщают, что часть ее трудового стажа не была учтена и что человеку положена пенсия большего размера, - отмечено в сообщении. - Затем жертву приглашают на "консультацию", чтобы решить этот вопрос. Для этого нужно взять с собой СНИЛС, ИНН, трудовую книжку и заявление о перерасчете. При этом мошенники настаивают, что подать заявление онлайн нельзя. Они называют реальные адреса центров или отделений, которые находятся в городе проживания жертвы".

Чтобы записаться на прием, человек должен предоставить данные своих документов и назвать код из СМС. На самом деле эти сведения нужны для получения доступа к учетной записи на портале "Госуслуги".

Жертвами мошенников могут стать не только пенсионеры. В этом случае россиянам, не достигшим пенсионного возраста, сообщают о необходимости перерасчета будущей пенсии. Предупредите своих близких: настоящие сотрудники государственных учреждений не звонят с предложениями пересчитать зарплату, стаж или пенсию, - сообщает Тюменская линия.