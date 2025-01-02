Как скажутся изменения климата на Тюменской области

По словам генерального директора и основателя сервиса "Сохрани лес" Андрея Хорошилова, направление, в котором меняется климат, вызывает вопросы.

"Научное сообщество отказывается от понятия "глобальное потепление": да, средняя температура планеты растет, но такая формулировка вводит нас в заблуждение, настраивая на ожидание комфортных зим", — рассказал он.

"В чем эксперты уверены однозначно – так это в хаотичности и непредсказуемости погодных режимов", — добавил он.

Мягкое начало зимы в Тюменской области вовсе не говорит о том, что обойдется без морозов. Вполне возможно, что регион побьет очередной рекорд по экстремальным похолоданиям. В качестве примера Хорошилов приводит зиму 2023-2024 годов, когда после теплой погоды Тюмень столкнулась с обжигающим холодом, - сообщает Тюменская область сегодня.

Он объясняет, что "феномен глобального изменения климата лишает долгосрочные прогнозы погоды любой однозначности". По его словам, "на смену мягкой и бесснежной зиме легко может прийти настоящий буран, сковывающий город сугробами и морозами". Всего через несколько дней в Сибири может появиться палящее солнце, провоцирующее весеннюю капель. "Такие климатические качели – новая реальность, особенно присущая регионам с ярко выраженными сезонными особенностями", — заключает эксперт.