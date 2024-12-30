Об особенностях питания в новогодние праздники рассказала диетолог

20:47 29 декабря 2024
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Как встретить Новый год без вреда для здоровья и лишних килограммов, рассказала врач- диетолог тюменского центра "Градостроитель":
- Отдавайте предпочтение постному мясу и нежирной рыбе. Отлично подойдут телятина, курица и говядина. Из рыбы - судак, щука или минтай. Если вы все же хотите свинину, выбирайте мясо без жира.

- Овощи должны составлять основу вашего стола. Приготовьте салаты с оливковым маслом и лимонным соком, добавляйте свежие овощи в гарниры. Фрукты идеально подойдут для десерта.
Вместо традиционных жирных закусок можно предложить канапе с нежирным творогом, авокадо и овощами, а также сделать легкие тарталетки с красной рыбой и зеленью.
Позвольте себе насладиться любимыми блюдами, но в умеренных количествах. Постарайтесь не переедать и контролировать размер порций.

- Старайтесь делать выбор напитков в пользу натуральных соков, минеральной воды или чая. Если вы решите выбрать алкоголь, делайте это разумно и помните об умеренности.
Вместо калорийных тортов попробуйте подготовить фрукты в шоколаде или запеченные яблоки с медом и корицей. Это будет не менее вкусно и гораздо полезнее, - сообщила
Наталья Колесник, пресс-служба ОЛРЦ "Градостроитель" (г. Тюмень).

Теги: здоровье , советы
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