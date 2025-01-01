Как можно сэкономить на авиаперелетах, рассказали тюменцам

Руководитель отдела по работе с партнерами проекта Promokodus.com Елена Морозова рассказала, как сэкономить на авиаперелетах:

"Стоит использовать субсидированные билеты, так как государство выделяет средства на поддержку непопулярных маршрутов, что позволяет сделать поездки доступнее. В программе субсидий участвуют 270 маршрутов, включая такие направления, как Казань - Мурманск и Калининград - Псков. Хотя стоимость билетов полностью не компенсируется, экономия все равно ощутима", - говорит эксперт.

Важно сравнивать цены в разных поисковиках. Авиакомпании продают билеты как через свои сайты, так и через онлайн-агентства. Чтобы не тратить время на проверку цен на множестве ресурсов, можно воспользоваться агрегаторами, которые автоматически обрабатывают информацию и предлагают самые выгодные варианты. Также рекомендуется покупать билеты туда и обратно сразу, так как комбинированный билет часто оказывается дешевле, чем два отдельных. Авиакомпании предлагают скидки на такие бронирования, рассчитывая на продажу дополнительных услуг на борту, таких как выбор места или питание, - сообщает АиФ-Тюмень.