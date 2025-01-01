Основной вкусного и полезного стола послужат овощи января

В январе в магазинах и на рынках можно найти овощи и зелень, которых вполне достаточно для приготовления вкусных блюд и поддержания иммунитета, сообщает Роспотребнадзор.

Продукты января – прежде всего капуста: белокочанная, краснокочанная, брюссельская и цветная. "Это одна из самых востребованных овощных культур в мире. Ее легко готовить, сочетать с разными продуктами, и, учитывая разнообразие сортов, нескучное меню на зиму вам обеспечено", - отмечено в сообщении.

Капуста и полезна. Во всех перечисленных видах есть витамины группы B, много витамина С (от 67% до 133% суточной нормы), К и других биологически активных веществ: кремния, калия, марганца, магния.

При планировании зимнего рациона никак не обойтись без сытного картофеля, однако, если вам захочется разнообразия, его вполне можно заменить, например, топинамбуром или пастернаком. В интернете вы найдете массу рецептов с этими продуктами. Не забудьте про другие популярные корнеплоды: морковь, свеклу, репу, сельдерей, цикорий, рекомендуют эксперты.

В январе также доступен лук-порей, который полезен при нарушении пищеварения, повышенном давлении, артисте и подагре.

Сейчас самое время доставать заготовки: соленые огурцы и помидоры, квашеную капусту, кабачки, баклажаны, сладкий перец, чеснок. Все это прекрасно дополнит как повседневный, так и праздничный стол. Очень хорошо, если, помимо овощей, вы заготовили на зиму замороженную зелень: укроп, петрушку, базилик, сельдерей, кинзу, - сообщает Тюменская линия.