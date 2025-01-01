В форумах Росмолодежи участвуют сотни тюменцев

333 жителя Тюменской области приняли участие в 29 форумах в прошлом году. Мероприятия стали платформой для обмена опытом, обсуждения актуальных проблем и реализации инициатив молодежи.

Среди форумов, которые посетили наибольшее количество тюменцев, можно выделить:

— Форум молодежи Уральского федерального округа "УТРО" — 124 участника;

— Форум и фестиваль молодого искусства арт-кластера "Таврида" — 46 участников;

— Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" — 26 участников;

— Всероссийский молодежный форум "ШУМ" — 18 участников.

— Участие в форумах предоставляет молодым людям возможности для раскрытия своего потенциала, обмена знаниями и воплощения собственных идей. На таких событиях жители региона могут презентовать свои проекты и получить помощь для их реализации. Мы рады тому, что все больше ребят активно участвуют в молодежных форумах, и будем стремиться освещать эти мероприятия как можно чаще, чтобы привлечь еще больше участников, — рассказал Илья Титов, куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области.

12 человек стали победителями конкурса от Росмолодежи и получили поддержку на общую сумму более 5 миллионов рублей, среди них:

— Валерия Кривоногова с проектом "Марафон социального проектирования “Батл идей”". Сумма поддержки — 440 000 рублей.

— Анна Новосельцева с проектом образовательная лаборатория "Креативный код". Сумма поддержки — 176 000 рублей.

— Александр Слободянюк с проектом "Интенсив традиционной музыкальной культуры России". Сумма поддержки — 390 000 рублей.



Также в 2024 году 19 тюменцев вошло в список лучших участников форумов Росмолодежи. Среди них Богдана Уткевич — студентка Тюменского государственного университета, участница Всероссийского молодежного образовательного форума "ШУМ", форума молодых ученых "Полюс", Всероссийского молодежного образовательного форума "Ростов", фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ" и Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", - сообщает Мегатюмень.