Музыкальный клип создали тюменские молодежные команды

Видеоролик, посвященный итогам 2024 года для молодежи Тюменской области, появился в сети. Он передает главные идеи и настроение новогоднего проекта "По любви". Видеоролик можно увидеть в сообществе ВКонтакте "Медиацентр | Тюмень".

Главный герой — талантливый музыкант, который живет своей работой и окружен единомышленниками. Ролик создан в формате музыкального клипа. В нем не только подводят итоги уходящего года, но и акцентируют внимание на ценностях, которые так важны для тюменцев: любовь к своему делу, к родному краю, к близким и к самим себе.

В этом видео молодые активисты из Тюмени создают атмосферу единения и сопричастности, а ее символом становится творчество ребят из Тюменской области.

Поэтому в качестве основной песни для ролика выбрали композицию "Тюмень зажигает звезды". Ее доработали тюменские музыканты специально для этого клипа.

Эта песня была написана на творческой лаборатории "Премьера" в 2023 году и стала одним из вариантов гимна делегации Тюменской области на Всемирном фестивале молодежи, - сообщает Мой-портал.ру.

"В 2024 году наша молодежь достигла впечатляющих успехов, и мы с гордостью решили рассказать о них в нашем ролике. Мы сосредоточились на качественных показателях, которые подчеркивают наши достижения. Кроме того, мы стремились создать атмосферу праздника, чтобы вдохновить каждого жителя региона и вместе отметить все наши победы", — рассказал Илья Титов, куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области.