Тюменцам не стоит забывать о правилах пожарной безопасности

Государственная противопожарная служба рекомендует соблюдать одиннадцать элементарных правил пожарной безопасности.

Елку необходимо установить ставьте на устойчивое основание, подальше от эвакуационных выходов, чтобы ее ветки были на расстоянии не менее 1 метра от стен, потолка и приборов отопления.

Не следует украшать елку с помощью настоящих свечей и быстро загорающихся игрушек, снежинок из бумаги, а также ватных и картонных игрушек, если у них отсутствует специальная пропитка. Не стоит покупать дешевые и слишком мощные гирлянды. Мощность самой гирлянды не должна превышать 65 ватт.

Не оставляйте гирлянды включенными на ночь и следите за детьми и домашними животными – и те, и другие могут случайно повредить кабель, получив при этом ожоги, удар током или вызвав пожар.

Бенгальские свечи используйте только на открытом воздухе, т.к. при горении могут отвалиться куски пиротехнического состава и попасть на легковоспламеняющиеся предметы в комнате, тем самым вызвать пожар.

Не приобретайте пиротехнику, если в инструкции по эксплуатации на русском языке отсутствуют предупреждение об опасности, способы безопасной подготовки и запуска, размеры безопасной зоны, меры по предотвращению самостоятельного срабатывания, ограничения по условиям обращения, срок годности или гарантийный срок и дата изготовления, знак о сертификации товара, информация о способе утилизации.

Не используйте пиротехнику в квартире, на балконе или подъезде. Не носите ее в кармане и не поджигайте с рук, - сообщает Тюменская область сегодня.