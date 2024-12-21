Тюменские выпускники школ прошлых лет могут сдать ЕГЭ-2025

Выпускники 11-х классов прошлых лет могут сдать ЕГЭ для поступления в вузы в 2025 году. Это актуально для тех, у кого результатам больше 4 лет.

В Тюмени заявления от бывших выпускников принимают в городском департаменте образования до 1 февраля 2025 года. Им необходимо предоставить оригиналы и копии следующих документов: паспорта (2, 3 страница и страница с регистрацией по месту жительства), СНИЛС, аттестата о среднем общем образовании.

Заявления принимают в департаменте по адресу: ул. Володарского, 13, кабинет 202. Можно обращаться в будни с 14.30 до 16.30, - сообщает Вслух.ру.