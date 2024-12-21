Медицинский кабинет в зоне СВО оборудовали благодаря тюменцам

Анжелика, секретарь одного из первичных отделений "Единой России" в настоящее время проходит службу в госпитале в зоне СВО. Для оказания качественной медицинской помощи раненым бойцам ей был необходим оборудованный кабинет. За поддержкой врач обратилась к тюменским коллегам.

Нужное оборудование было собрано в короткие сроки при участии неравнодушных земляков, - сообщает Тюменская линия.

Свой вклад внесли активисты первичных отделений № 33, 83, 52, 124 и многие другие. Силами общественной организации "Офицеры России" и ее лидера, секретаря ПО № 288 Александра Сукаченко груз доставлен на передовую, сообщили в Тюменской городском отделении партии.

"Спасибо, до слез!", - прокомментировала тюменский врач и сердечно поблагодарила всех коллег за помощь.

Забота о военнослужащих специальной военной операции – приоритетное направление деятельности всех уровней власти. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии, посвященной итогам года.